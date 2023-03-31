Газификация Кузбасса улучшит экологию и даст новый рост экономики

Газ пришел в Кузбасс Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 30 марта, под председательством помощника Президента РФ Игоря Левитина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в режиме видеоконференции состоялось заседание комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Энергетика». Губернатор Кузбасса рассказал членам правительства страны и коллегам из российских регионов о кузбасском опыте газификации.

- Почти все новые современные автобусы, поступившие в последние годы в регион в целях обновления городского общественного транспорта, работают на газомоторном топливе, а это не много ни мало 732 машины. Остается более интенсивно развивать газозаправочную сеть, - сообщил участникам Госсовета Сергей Цивилев

Газоснабжение развивается и в жилом секторе региона в рамках комплексного развития территорий. На смену частному сектору с печным отоплением приходят комфортные газифированные квартиры.

Накоплен в регионе и положительный опыт использования СПГ для карьерных самосвалов при добыче угля. В частности в Кемеровской области успешно функционирует малотоннажный завод сжиженного пригородного газа мощностью 1,5 тонны в час.

- Перевод на СПГ одного только 130-тонного БелАЗа дает годовую экономию топлива в 3,5 млн рублей. В планах строительство в Кузбассе модность 45 тысяч тонн в час.

Развития газификации в Кемеровской области поможет в развитии туристического кластера в регионе. В частности в развитии особой экономической зоны «Горная Шория».

- Газ действительно поможет нам укрепить инфраструктуру, например, спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», где увеличение турпотока к 2035 году планируется до 3,4 миллионов человек - подчеркнул Сергей Цивилев.