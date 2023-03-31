Горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе в этом сезоне уже посетили два миллиона туристов

Горнолыжный курорт Шерегеш в этом году уже принял в этом году два миллиона туристов

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе в этом сезоне уже посетило два миллиона туристов. Спортивный комплекс уверенно идет к мировому признанию. Он уже входит топ - 3 лучших в стране. Сюда едут горнолыжники со всей России, и турпоток с каждый годом только увеличивается.

- Не случайно СТК «Шерегеш» включен в программу социально-экономического развития, утвержденную по поручению Президента РФ, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Из федерального бюджета на развитие СТК «Шерегеш» к следующему году Правительство планирует выделить 2,5 миллиарда рублей. Инвестируют деньги, прежде всего, в инженерные коммуникации, в развитие аэропорта, а также в модернизацию автомобильных дорог.

- Кроме того, сейчас Кузбасс в контексте программы социально-экономического развития готовит заявку в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны «Шерегеш». Льготные условия, которые предоставляет ОЭЗ, станут дополнительным стимулом для работы здесь предприятий малого и среднего бизнеса, - напомнили в администрации Правительства Кузбасса.