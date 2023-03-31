Кузбасские кардиологи присоединятся к российскому фонду помощи больным детям «Круг добра»

Кузбасские кардиохирурги присоединятся к российскому детскому фонду "Круг добра" Фото: Евгения ГУСЕВА

Кузбасские кардиологи присоединятся к российскому фонду «Круг добра». Фонд работает и с кардиологическими операциями для детей, в том числе, операциями по устранению врожденного порока сердца. И как раз в этом направлении кемеровские кардиохирурги имеют большой опыт.

- «Потребности» региона в лечении врожденных пороков сердца кемеровские кардиохирурги закрывают полностью. Мы готовы сотрудничать с фондом «Круг добра» для оказания высокотехнологичной и дорогостоящей помощи еще большему количеству ребятишек, том числе из других российских регионов», - рассказал «КП» - Кемерово» заведующий детским кардиохирургическим отделением федерального НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Кузбасса Иван Халивопуло.

Напомним, созданный по инициативе Президента РФ фонд «Круг добра» финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ. Ставка действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год.