В Кузбассе для будущих первоклашек, а также их родителей стартовала приемная компания

Для будущих кузбасских первоклашек стартовал приемная компания

В пятницу, 31 марта, в Кузбассе стартовала приемная компания в первый класс. В этом году она пройдет в два этапа. Первый, основной, продлится по 30 июня. Он предполагает прием детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления. Это когда в школе учатся брат или сестра. И главный приоритет для тех ребят, которые проживают рядом со школой, в которую их зачисляют. На втором этапе с 6 июля до 5 сентября зачислят первоклашек родители, которых выбрали школу не по месту жительства. Конечно, при наличии мест.

- Записать ребенка в первый класс жители можно несколькими способами - заполнить заявление в школе, через систему «Электронная школа 2.0», по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), и через Госуслуги, сообщили «КП» - Кемерово» в министерстве образования Кузбасса.

В региональном правительственном ведомстве напомнили, что для зачисления ребенка в первый класс необходимы: предоставить данные паспорта родителя, свидетельство о рождении ребенка, номер или название школы, данные о регистрации по месту жительства, информацию о братьях и сестрах (если они учатся в выбранной школе) и документы, подтверждающие право на имеющиеся льготы.

- Мы строим современные цифровые образовательные центры, где дети могут получить дополнительное образование, заниматься наукой, спортом, развивать творческие таланты. Кроме того, по региональной программе «Моя новая школа» полностью ремонтируем и переоснащаем имеющиеся школы. Причем и в больших городах, и в сельской местности, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

Напомним, в Кемеровской области капитально отремонтированы 28 школ, в 13 ремонт. Сегодня в регионе строят 6 школ, которые в общей сложности рассчитаны на 4,5 тысячи учащихся.