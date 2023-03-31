В Кузбассе назвали лучших преподавателей региона

В Кузбассе назвали лучших педагогов региона

В пятницу, 31 марта, в Кузбассе награди лучших преподавателей региона. Лучшими стали два учителя из кузбасских колледжей и один педагог из общеобразовательной школы.

В номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» не было равных учителю истории Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени В.Ф Кузнецова Вадиму Литвин. Его коллега из Анжеро - Сунженского политехнического колледжа, Артем Усманов победил как лучший преподаватель профессионального цикла.

- А Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» года признана учитель начальных классов калтанской школы № 2 Ольга Пиреева.

Всего же наградами, почетными знаками и премиями, отмечены 37 кузбасских педагогов.

- Мы ценим ваш вклад в развитие образования в Кузбассе. Именно от вас зависит, насколько увлекательной будет учеба для наших детей, помогаете раскрыться их талантам. На вас лежит огромная ответственность за формирование будущего нашего региона и всей страны, - обратился к учителям губернатор региона Сергей Цивилев.