«Американец» «развел» кемеровчанку на свадебный бизнес за два миллиона рублей

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У 39-летней жительницы Кемерова мошенник-«иностранец» обманным путем выманил два миллиона рублей. Он пообещал ей целое состояние от продажи криптовалюты.

- Я познакомилась с мужчиной в целях создания семьи в интернете. Привлекло его американское происхождение и богатство. Он прямо по-мужски мне предложил руку и сердце, сказал, что очень обеспечен. Зарабатывает, мол, на продаже криптовалюты. Вот и мне предложил поучаствовать в прибыльном бизнесе. Я так рада была! – рассказала женщина.

От радости женщина целых три месяца переводила деньги на счет завидного американского жениха. Брала в кредит, занимала у знакомых и родственников.

- Всего кемеровчанка отправила на счет «иностранца» более двух миллионов рублей. Но, когда обещанные дивиденды не оправдались, наконец поняла, что была обманута мошенником, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники уголовного розыска активно ищут «американца», который, судя по всему, проживает в России.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, аферисту грозит до десяти лет лишения свободы, - добавили в кузбасском главке МВД России.