В Кузбассе за сутки выявлен 151 заболевший коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Кемеровской области зафиксирован 151 новый случай заражения COVID-19. За все время пандемии было выявлено 221 668 заболевших. Об этом стало известно из сводки Центра ситуационного мониторинга по эпидситуации.

Кроме того, двум кузбассовцам за сутки не удалось справиться с инфекцией - они скончались. Всего было зарегистрировано 2 956 летальных исходов.

Выписали за сутки 126 человек, за все время - 217 089. В настоящее время на лечении остаются 1 623 жителя региона.