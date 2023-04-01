Два автобуса столкнулись на кемеровском проспекте

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса

В Кемерове на проспекте Шахтеров сегодня, 1 апреля, около 08.50 произошло ДТП - столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель автобуса ZHONGTONG не убедился в безопасности при выполнении перестроения и врезался в автобус НЕФАЗ, двигавшийся в попутном направлении.

В результате дорожной аварии пострадали три человека, им понадобилась помощь врачей.

По факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.