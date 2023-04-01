Молодой кузбассовец предстанет перед судом за ограбление юноши

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Беловские следователи завершили расследование уголовного дела о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), возбужденного в отношении 23-летнего рецидивиста.

Как известно, в феврале текущего года в городскую полицию обратился 18-летний беловчанин, который рассказал, что некто похитил у него телефон на улице. Сумма ущерба составила 4 000 рублей. В ходе розыска правоохранители установили личность преступника - ранее судимого 23-летнего местного жителя.

Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, у одного из торговых центров подошел к юноше, провожавшему девушку, и попросил у него телефон, чтобы позвонить, однако, получив гаджет, несколько раз ударил молодого человека, узнал у него код разблокировки и сбежал. Устройство он продал, а деньги потратил на алкоголь.

Беловчанин стал фигурантом уголовного дела, которое уже передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в МВД по региону.