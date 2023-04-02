Кузбасс попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

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Кузбасс вновь попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Об этом свидетельствуют данные из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России январь–февраль 2023 года».

В тексте сказано, что в январе в стране было выявлено 4403 человека с этим заболеванием, в том числе 30 детей и подростков. При этом половина всех новых случаев ВИЧ-инфекцией зарегистрирована в 13 регионах, среди которых есть и Кузбасс.

- Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 13 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, – говорится в докладе.