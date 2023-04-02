Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 2:39

Кузбасс попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

По итогам января 2023 года
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кузбасс вновь попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Об этом свидетельствуют данные из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России январь–февраль 2023 года».

В тексте сказано, что в январе в стране было выявлено 4403 человека с этим заболеванием, в том числе 30 детей и подростков. При этом половина всех новых случаев ВИЧ-инфекцией зарегистрирована в 13 регионах, среди которых есть и Кузбасс.

- Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 13 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, – говорится в докладе.