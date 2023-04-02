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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 8:53

Кузбассовец получил три года тюрьмы за управление автомобилем в нетрезвом виде

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима
Анатолий БОЛДЫРЕВ

Кузбасский суд вынес автомобилисту, трижды управляющему машиной в нетрезвом виде, обвинительный приговор с реальным сроком лишения свободы. Причем отбывать наказание мужчина будет в колонии строго режима.

Первый раз житель Промышленновского района попался пьяным за рулем в октябре 2021 года, второй подобный факт был зафиксирован менее чем через месяц, в ноябре. Окончательную точку своего ближайшего будущего любитель пьяных путешествий поставил в декабре 2021 года.

Все три факта управления автомобилем в нетрезвом виде были подтверждены результатами медицинского освидетельствования, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе УГИБДД Кузбасса.