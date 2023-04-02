В Кузбассе грабитель забрал у женщины деньги и телефон, угрожая ее же ножом

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Прокопьевске вынесен приговор 46-летнему местному жителю, который под угрозой расправы похитил у женщины деньги и мобильный телефон на общую сумму 35 тысяч рублей.

Выяснив при знакомстве с дамой о наличии у нее крупных денег, он схватил ее за горло, оттащил за угол близлежащего дома и вывернул карманы одежды. В одном из них он нашел деньги, во втором, к своему удивлению, складной нож. Зачем женщина его носила с собой так и осталось загадкой. Впрочем, негодяй воспринял «холодную» находку как руководство к действию, начал махать ножом возле лица женщины, которая от испуга окончательно растерялась и застыла на месте. Мужчина забрал деньги, вытащил из дамской сумочки мобильный телефон и скрылся.

- Грабителя задержали по горячим следам. После сбора доказательств уголовное направили в суд, который в итоге признал фигуранта виновным и приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.