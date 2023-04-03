На кузбасской трассе 4 апреля введут временные ограничения движения для автотранспорта

в Кузбассе 4 апреля на время перекроют яшкинскую трассу Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 4 апреля, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 13.00 до 16.00 произведут два взрыва, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать свой маршрут, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.