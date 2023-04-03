Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 4:35

На кузбасской трассе 4 апреля введут временные ограничения движения для автотранспорта

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут
Анатолий БОЛДЫРЕВ
в Кузбассе 4 апреля на время перекроют яшкинскую трассу

в Кузбассе 4 апреля на время перекроют яшкинскую трассу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 4 апреля, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 13.00 до 16.00 произведут два взрыва, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать свой маршрут, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.