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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:58

В Кузбассе спасли утопающую в реке косулю

Несчастное, покусанное собаками животное, провалилось под тонкий лед на реке Мундыбаш
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе спасли косулю

В Кузбассе спасли косулю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 3 апреля на реке Мундыбаш в отдаленном поселке Чугунак, расположенном на юге Кемеровской области в Горной Шории пришедшую из тайги косулю покусали местные собаки. Спасаясь от стаи разъяренных псов, косуля ступила на тонкий лед реки Мундыбаш, провалилась под него и начала тонуть. Погибающее животное заметили местные жители и вызвали сотрудников поисково - спасательного отряда из Мундыбаша.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью специальных брезентовых тросов вытащили животное из холодной воды, после чего передали косулю представителю охраны животного мира Таштагольского района, для доставки в ветеринарный участок.

- Теперь животному предстоит лечение и реабилитация, поскольку во время своего путешествия в поселок она сильно повредила левую ногу, - пояснили «КП» - Кемерово» в Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».