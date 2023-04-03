В Кузбассе спасли утопающую в реке косулю

В Кузбассе спасли косулю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 3 апреля на реке Мундыбаш в отдаленном поселке Чугунак, расположенном на юге Кемеровской области в Горной Шории пришедшую из тайги косулю покусали местные собаки. Спасаясь от стаи разъяренных псов, косуля ступила на тонкий лед реки Мундыбаш, провалилась под него и начала тонуть. Погибающее животное заметили местные жители и вызвали сотрудников поисково - спасательного отряда из Мундыбаша.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью специальных брезентовых тросов вытащили животное из холодной воды, после чего передали косулю представителю охраны животного мира Таштагольского района, для доставки в ветеринарный участок.

- Теперь животному предстоит лечение и реабилитация, поскольку во время своего путешествия в поселок она сильно повредила левую ногу, - пояснили «КП» - Кемерово» в Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».