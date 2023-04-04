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НовостиОбщество4 апреля 2023 2:46

Глава Кемерова рассказал о ремонте в театре кукол

Он начался в марте
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В ходе капитального ремонта в театре кукол имени Аркадия Гайдара будут обновлены все инженерные коммуникации, зал и фойе, а также смонтированы постановочное освещение и механика сцены. Об этом сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Ремонт в здании на улице Арочной начался в марте. Сейчас рабочие занимаются демонтажем: уже убрали кресла в зрительном зале, сняли вентиляционные системы, разобрали пол в зале и в фойе. В ближайшее время будет демонтирована старая проводка.

- Задача - сделать театр современным, комфортным, полностью безопасным для зрителей, - отметит мэр.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Во время ремонта артисты театра выступают со спектаклями на других площадках.