В Шерегеше число туристов превысило 2 миллиона человек

Фото: пресс-служба АПК.

В нынешнем горнолыжном сезоне в Шерегеше зафиксировано более двух миллионов посещений. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

По данным на конец марта, горнолыжный курорт посетило 2 076 677 гостей. В прошлом году планка в два миллиона была преодолена чуть позже - в первых числах апреля.

- Мы видим прирост посещений примерно в динамике плюс 5% по сравнению с предыдущим годом, - сообщила Елена Латышенко.

Чаще всего в Шерегеш помимо кузбассовцев приезжают отдыхать сибиряки (жители Новосибирской области, Алтайского края, Красноярска и Томска). Также склоны кузбасского курорта стали больше привлекать туристов из центральной части России, в том числе Москвы и Московской области (рост составил более, чем в три раза).

- За послание два сезона впервые доля гостей не из Кузбасса стала чуть больше, чем наших земляков, - отметила министр туризма.

По статистике, около 40% сноубордистов и горнолыжников приезжают на курорт на выходные, 25% - остаются на 3-7 дней. В этом сезоне наметилась тенденция к более длительному пребыванию туристов в Шерегеше, что говорит о том, что приезжим интересно оставаться на курорте.