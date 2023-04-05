Россельхозбанк поможет упорядочить сбор дикоросов

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Российские предприниматели и физлица, занятые в отрасли дикоросов, смогут расширить каналы сбыта и сформировать запрос на покупку сырья через сервис бесплатных объявлений на платформе Свое Фермерство от Россельхозбанка.

Теперь на платформе можно оставлять заявки на сбор дикорастущего сырья, а сборщики могут сами сдать сырье, не привлекая перекупщиков. На виртуальной карте указаны все точки приема и контакты переработчиков. Чтобы опубликовать заявку, нужно зарегистрироваться на платформе Свое Фермерство и разместить объявление в категории «дикоросы».

- Доступ к платформе Свое Фермерство выгодно совершенно бесплатный, пользователям доступна интерактивная карта с различными пунктами сбора сырья для переработки, у них есть возможность разместить подробное описание товара с характеристиками и визуально презентовать свой бренд, - отмечает директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Разработка нового функционала связана с растущим интересом к указанной отрасли - в 2022 году заготовка орехов, ягод, грибов и лекарственных трав выросла в среднем на 17% в сравнении с 2021-м, а в текущем прогнозируется рост на 20%.

Отметим, что сейчас освоение ресурса дикоросов составляет всего 5%. При этом ресурсный потенциал - более 7,5 млн тонн в год (около 1,5 трлн рублей), а экспортный потенциал - более 1 млрд долларов.

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