Кемеровчане предложили назвать улицу или площадь в честь краеведа Владимира Сухацкого

Фото: музей-заповедник "Красная горка"/ ВКонтакте

На сайте change.org была создана петиция, адресованная кемеровской администрации и призывающая назвать в областном центре одну из улиц именем недавно скончавшегося краеведа Владимира Сухацкого.

- Предлагаем в честь кемеровского историка и журналиста Владимира Александровича Сухацкого назвать улицу или площадь, - написал автор.

Отметим, что петиция была создана три дня назад и за один день перешагнула отметку в 100 подписавших. На момент публикации материала свою подпись оставили уже 206 человек.

Напомним, 1 апреля ушел из жизни известный кемеровский краевед и публицист Владимир Сухацкий. Накануне прошло прощание с ним. Владимир Сухацкий внес огромный вклад в сохранение и популяризацию историко-культурных ценностей, был постоянным автором альманаха «Красная Горка», экскурсоводом и создателем выставочных проектов.