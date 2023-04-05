Олигарх из Кузбасса вошел в список богатейших людей мира

Кузбасский миллиардер Владимир Лисин вошел в рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей в мире. Нашлось в нем место и для кузбасского олигарха Владимира Лисина, чье состояние сегодня оценивается в 22 миллиарда долларов.

Владелец Новолипицкого металлургического комбината занял в мировом рейтинге богачей 70-ю строчку, а среди российских коллег - бизнесменов оказался третьим после Владимира Потанина и Андрей Мельниченко.

Владимир Лисин родился 7 мая 1956 года в городе Иваново. затем семья переехала в Новокузнецк, где в 1973 году он окончил школу № 41. После учебы в Сибирском металлургическом институте свой трудовой путь начал в 1975 году со слесаря угольного предприятия, затем работал сталеваром металлургического концерна, прошел все ступени роста до замдиректора металлургического комбината в Казахстане.

Напомним, первым кузбасским миллиардером, вошедшим в рейтинг Forbes, стал совладелец печально известного ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов, проживающий сегодня в Австралии. Его сегодняшнее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.