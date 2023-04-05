Инсульт в Кузбассе начали лечить высокотехнологичным методом

Инсульт в Кузбасс начали лечить высокотехнологичным методом

Кардиохирурги Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша освоили современную технологию оперативного лечения больных с ишемическим инсультом. Это метод, так называемой, эндоваскулярной тромбоэкстракции.

- Дело в том, что тромб в этом случае хирурги с помощью специального оборудования извлекают через артерию руки или ноги. Но здесь ключевым фактором, который определяет эффективность операции, является время от начала заболевания. Дорога каждая минута, поэтому крайне важно, при любых подозрениях на инсульт не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу, - сообщил «КП» - Кемерово» рентгенэндоваскулярный хирург Кузбасского кардиодиспансера Данил Наумов.

Подобные операции стали возможны благодаря современному ангиографическому комплексу, поступившему по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».