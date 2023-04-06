В Кузбассе за неделю более 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад. По данным регионального Роспотребнадзора, в период с 27 марта по 2 апреля зарегистрировано 12,1 тысяч обращений в больницы, что на 18,9 % ниже, чем неделей ранее.

Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ на 14,5 % ниже эпидемического порога.

На прошлой неделе специалисты исследовали в лабораториях клинический материал от 127 инфицированных. Причина болезни была установлена в 35 случаях, из них всего 5,7 % приходится на вирус гриппа.