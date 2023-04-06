Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 1:41

В Кузбассе за неделю более 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

Заболеваемость идет на спад
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад. По данным регионального Роспотребнадзора, в период с 27 марта по 2 апреля зарегистрировано 12,1 тысяч обращений в больницы, что на 18,9 % ниже, чем неделей ранее.

Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ на 14,5 % ниже эпидемического порога.

На прошлой неделе специалисты исследовали в лабораториях клинический материал от 127 инфицированных. Причина болезни была установлена в 35 случаях, из них всего 5,7 % приходится на вирус гриппа.