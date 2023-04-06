В мэрии прокомментировали информацию о закрытии комментариев в телеграм-канале главы Кемерова

Фото: администрация г. Кемерово.

Никаких ограничений в телегрм-канале главы Кемерова Дмитрия Анисимова нет и не было. Об этом сообщили сегодня, 6 апреля, в городской администрации.

Накануне ряд СМИ написали о том, что главе города невозможно оставить сообщения, так как в телеграм-канале была закрыта функция комментирования. В мэрии опровергли эту информацию.

- Оставить комментарий можно под любым постом телеграм-канала главы города Кемерово, нажав «Прокомментировать». Никаких ограничений не было и нет. Все сообщения публикуются и оперативно отрабатываются городскими службами, на все даются ответы, - сказано в сообщении.

При этом в администрации подчеркнули, что к тг-каналу привязана закрытая техническая группа для отработки комментариев и решения поступивших вопросов. В этой группе присутствуют только специалисты администрации города и городских служб.

В социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники» комментарии в аккаунтах главы города также открыты.

Вместе с тем в мэрии напомнили, что есть комментарии, которые недопустимы - это в том числе, сообщения, разжигающие вражду, содержащие оскорбления, ненормативную лексику.