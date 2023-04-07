В 100 тысяч рублей обошлись девушке из Кузбасса ее интимные снимки для Лесного бабая

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свои интимные фотографии девушка выслала ловеласу сама во время их знакомства в интернете. Мужчина, назвавшийся Лесным бабаем, тут же скомпрометировал жительницу Кузбасса и потребовал платить ему определенную сумму дважды в месяц под угрозой распространения пикантных фото.

Молодя особа, призналась, что побоялась за свою репутацию, поэтому почти полгода исправно переводила на счет мошенника денежные средства. После очередного платежа все-таки решилась обратиться за помощь в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная мера наказания составляет в соответствии с ее санкциями четыре года лишения свободы, - добавили Кузбасском главке МВД России.