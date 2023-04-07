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НовостиОбщество7 апреля 2023 3:54

В Кузбассе за сутки вывили 139 новых случаев коронавируса

Два пациента скончались
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом: за последние сутки инфекцию диагностировали у 139 человек – на 8 больше, чем днем ранее. Данные на утро 7 апреля опубликовал Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Два пациента скончались. Всего пандемия унесли жизни 2 968 кузбассовцев.

За весь период наблюдений в регионе выявлено 222 477 случаев COVID-19: 218 025 человек выздоровели (135 из них - только за последние сутки), 1 484 находятся на лечении.