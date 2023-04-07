В Кемерове суд решит судьбу организатора незаконного охранного бизнеса

В Кемерово суд решит судьбу руководителя незаконного охранного бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове полиция расследовала уголовное дело в отношении 57-летнего коммерсанта о незаконном предпринимательстве и получении нелегального дохода на сумму 38 миллионов рублей, которые он к моменту задержания успел потратить.

- Не имея лицензии на охранную деятельность, обвиняемый, тем не менее, оказывал такие услуги 12 предприятиям и организациям в течение трех лет. По месту проживания и в офисе кемеровского предпринимателя проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, - сообщили «КП»-Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что во время следствия криминалисты провели ряд судебных экспертиз, в числе которых технико-криминалистическая, компьютерная и бухгалтерская. Полицейские Кемерова допросили около 50 свидетелей и очевидцев, проведено большое количество очных ставок, собраны другие важные доказательства.

- Уголовное дело о незаконном предпринимательстве направлено в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения, - добавили в кузбасском главке МВД России.