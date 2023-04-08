Филармония Кузбасса приглашает на комедию «Ищу мужа»

Фото: филармония Кузбасса

21 апреля, пятница, 19:00

«Ищу мужа». Комедия по пьесе Миро Гаврана

Двое мужчин, одна женщина и истинная любовь, которая ближе, чем кажется.

Смешная и трогательная история о том, как память о прошлом счастье помогает найти новое. Всего одно объявление в газете меняет жизнь героев и запускает цепочку забавных и романтических событий.

В главных ролях актеры театра и кино Мария Порошина/ Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский/ Даниил Спиваковский.

Автор пьесы Миро Гавран. Его творчество многогранно – романы, детские книги, киносценарии, либретто известны во всем мире, но именно пьесы прославили его имя. Пьесы переведены на 25 языков, идут в театрах разных стран – от Бомбея до Буэнос-Айреса, от Роттердама до Вашингтона, их посмотрели около двух миллионов человек, спектакли регулярно идут на сцене Театра GAVRAN, который создал сам писатель.

Режиссер Гарольд Стрелков

Продолжительность: 2 часа с антрактом

12+