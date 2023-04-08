За сыр, масло и телефон жительнице Кузбасса грозит пять лет

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Полысаева украла из двух магазинов 25 брикетов сливочного масла и 13 упаковок сыра. Часть молочной продукции она продала прохожим прямо на улице. Причем из одного магазина масло она вынесла беспрепятственно, на выходе ее никто из охранников не остановил.

- Второй раз 42-жительнице Полысаева не повезло. Ее притормозили с увесистой сумкой и вызвали полицию, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Каково же было удивление полицейских, когда в ходе разбирательства выяснилось, что женщина «увлекается» не только маслом и сыром, но и сотовыми телефонами.

- В ходе следствия установлена ее причастность к краже сотового телефона, - добавили в кузбасском главке МВД.

Доказательная база по трем преступлениям собрана достаточная для того, чтобы следователи передали дело в суд для рассмотрения по существу. Если вина жительницы Кузбасса будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.