В Кузбассе женщина-водитель съехала с дороги и врезалась в столб

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Таштагольском районе женщина-водитель съехала с дороги и врезалась в столб. В результате ДТП пострадала она сама и ее пассажир.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, на дороге ЦМК – Бельково. 32-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Jetta ехала в сторону Таштагола, но не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в опору стационарного электроосвещения. В результате ДТП травмы получила сама водитель, а также 60-летняя женщина, находившая в салоне. Им обеим было назначено стационарное лечение.

Госавтоинспекция Кузбасса призвала водителей быть внимательными, выбирать скорость, учитывая погодные условия, а также соблюдать дистанцию до впереди идущих транспортных средств.