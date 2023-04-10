Житель Кузбасса получил 10 месяцев исправительных работ за выдуманный угон автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прокопьевске суд признал виновным 45-летнего мужчину, который выдумал преступление. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Прокопчанин на своем автомобиле ВАЗ-21150 попал в ДТП – съехал в кювет. Чтобы дома не ругала жена, он выдумал историю про угон автомобиля. О ложном преступлении мужчина также сообщил в полицию. Однако информация об угоне не подтвердилась, и в результате прокопчанин сам стал фигурантом уголовного дела.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

Суд признал горожанина виновным и приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Кроме того, мужчина выплатил 5 000 рублей компенсации отделу МВД по Прокопьевску за отработку ложного вызова.