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НовостиОбщество11 апреля 2023 2:27

В Кузбассе мужчина ударил незнакомца и выплатил ему 250 тысяч рублей за моральный вред

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы взыскали с местного жителя 250 тысяч рублей компенсации морального вреда за причинение вреда здоровью. Об инциденте рассказали в ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло на заправке. Мужчина начал конфликтовать с незнакомцем и в ходе ссоры ударил его несколько раз кулаком. После полученных травм пострадавший впал в кому, ему пришлось долгое время провести в больнице. После выписки кузбассовец обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с хулигана. Его требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке, на его заработную плату, временно ограничил ему выезд за границу. Также мужчину обязали выплатить исполнительский сбор в размере 17 тысяч рублей. После этих мер компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.