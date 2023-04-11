Легендарный ансамбль Александрова выступит в Кемерове

Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте.

Легендарный российский творческий коллектив – Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова даст концерт на сцене Филармонии Кузбасса в четверг, 18 мая.

Напомним, ансамбль Александрова, которым сейчас руководит заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк, давно признан одним из национальных брендов России. Известность его вышла далеко за пределы страны – ансамбль побывал с гастролями в 77 странах мира: в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, Африке. И везде его выступления встречал поистине триумфальный успех.

Среди артистов коллектива – выпускники ведущих российских консерваторий, музыкальных и хореографических академий. Хор ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира, а танцевальная группа ансамбля демонстрирует вершины хореографического искусства. Звучание оркестра ансамбля Александрова узнаваемо с первых аккордов: русские народные инструменты – домры, балалайки и баяны - удивительным образом сочетаются с деревянными и медными духовыми инструментам.

Прозвучат песни, вошедшие в золотой фонд песенного искусства России – в том числе безусловные вокальные хиты ансамбля Александрова «Священная война», «Смуглянка», «Калинка», «День Победы». Программу украсят виртуозные танцевальные номера.

Начало концерта в 19.00, билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

6+