Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 2:42

Легендарный ансамбль Александрова выступит в Кемерове

Концерт состоится 18 мая на сцене Филармонии Кузбасса
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте.

Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте.

Легендарный российский творческий коллектив – Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова даст концерт на сцене Филармонии Кузбасса в четверг, 18 мая.

Напомним, ансамбль Александрова, которым сейчас руководит заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк, давно признан одним из национальных брендов России. Известность его вышла далеко за пределы страны – ансамбль побывал с гастролями в 77 странах мира: в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, Африке. И везде его выступления встречал поистине триумфальный успех.

Среди артистов коллектива – выпускники ведущих российских консерваторий, музыкальных и хореографических академий. Хор ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира, а танцевальная группа ансамбля демонстрирует вершины хореографического искусства. Звучание оркестра ансамбля Александрова узнаваемо с первых аккордов: русские народные инструменты – домры, балалайки и баяны - удивительным образом сочетаются с деревянными и медными духовыми инструментам.

Прозвучат песни, вошедшие в золотой фонд песенного искусства России – в том числе безусловные вокальные хиты ансамбля Александрова «Священная война», «Смуглянка», «Калинка», «День Победы». Программу украсят виртуозные танцевальные номера.

Начало концерта в 19.00, билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

6+