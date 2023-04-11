Губернатор Кузбасса прокомментировал возвращение «Металлурга» в КХЛ

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил уверенность, что «Металлург» вернется в КХЛ - для этого в регионе сейчас ведется работа.

- Мы договорились с командой - мы отремонтируем ледовый дворец по всем требованиям КХЛ, а вы за это время добьетесь первого места в ВХЛ. Тогда можно говорить о переводе в КХЛ. Мы свою часть работы выполнили – ледовый дворец работает. А часть работы – занять первое место – пока не выполнена, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, отвечая на вопрос о возвращении команды в КХЛ на пресс-конференции 11 апреля.

Глава региона сообщил, что после провала, когда были растеряны свои «звезды», сейчас хоккейная система восстанавливается. В частности, в Новокузнецке будет создан филиал Академии Фетисова, построены новые площадки.

- Я уверен, что наступит момент, и мы вернемся в КХЛ. Это вопрос времени, и это уже наша совместная работа с тренерами, родителей приблизить этот момент, - отметил глава региона.