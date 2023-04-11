Сергей Цивилев рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

Сергей Цивилев рассказал, как в Кузбассе поддерживают бойцов СВО и их семьи Фото: Светлана БАШТОВАЯ

На пресс-конференции, прошедшей сегодня, 11 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос касательно мер поддержки бойцов СВО и их семей.

- Мы им сказали – пока вы там, мы заботимся о ваших близких. Участники спецоперации – дважды победители, как наши деды: возвращаясь из зоны боевых действий, внесут свой огромный вклад в развитие Кузбасса, – отметил Сергей Цивилев.

В настоящее время в Кузбассе семьи участников СВО имеют первоочередное право на получение места в детсаду, школьники из 5-11 классов и студенты учреждений среднего профобразования обеспечены бесплатным горячим питанием, действуют льготы при оплате проезда в городском и пригородном транспорте.

Кроме того, для беременных жен бойцов предусмотрена индивидуальная программа сопровождения на всех этапах, при этом о старших детях на время родов также готовы позаботиться при отсутствии родственников.

Множество специалистов-психологов в регионе прошли обучение по спецкурсу, чтобы оказывать помощь участникам в адаптации к мирной жизни и психологической реабилитации.

Также недавно был принят законопроект, согласно которому участникам СВО будут предоставляться льготные займы на жилье - под 3% годовых на 20 лет. Средства, полученные по займу, можно направить на приобретение или строительство жилья в любом муниципалитете региона.