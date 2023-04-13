В Кузбассе ледоход набирает обороты

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Прохладная погода, установившаяся в Кузбассе, способствует не быстрому, а локальному вскрытию рек. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По последним данным, уже частично вскрылись реки Мундыбаш и Кондома, 10 апреля начался ледоход на река Иня в районе пгт. Промышленная, вечером 12 апреля - на Томи в Кемерове.

Скоро ожидается вскрытие Томи в районе Крапивинского и Поломошного.

- На данный момент уровни рек стабильные, достижения опасных отметок нет, - отметили метеорологи.

По прогнозам, в ближайшие дни сохранится прохладная погода, в ночные часы отметки будут минусовые, днем - слабоположительные.