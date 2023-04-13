В центре Шерегеша построят железнодорожный и автовокзалы

В Шерегеше построят ряд важных транспортных и социальных объектов

В кузбасском поселке Шерегеш, который со временем власти региона планируют превратить в полноценный город, хотят построить два вокзала - железнодорожный и автовокзал. А рядом с ними площадь двух вокзалов.

- Также в рамках развития одноименного спортивно-туристического комплекса здесь возведут магазины, два детсада, 19 жилых домов от 6 до 16 этажей на 1 790 квартир, где с комфортом смогут жить свыше три тысячи человек. Проект планируется реализовать до 2027 года, - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации правительства Кузбасса.

В Шерегеше также предусмотрены парковка, объекты сервиса и самое важное - гондольный подъемник, который будет подходить к подножию горы.

- Мы не только строим жилые дома с детсадами, магазинами в шаговой доступности, но и создаем современное круглогодичное курортное пространство с гостиницами, развлекательной инфраструктурой и объектами сферы услуг. Это повлечет за собой создание новых рабочих мест и будет способствовать достижению задачи по развитию неугольных отраслей, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, развитие поселка связано с масштабным обновлением СТК «Шерегеш». До 2035 года инвестиции в обновление его инфраструктуры составят свыше 200 миллиардов рублей.