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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:06

В Кемерове нашли потерянную стелу с именем героя Великой Отечественной войны

Оказалось, что никакого похищения не было
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Все стелы в районе реновации демонтировали и увезли на реставрацию.

Все стелы в районе реновации демонтировали и увезли на реставрацию.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Администрация города опровергла собственное заявление о похищении стелы, посвященной герою Великой Отечественной войны Николаю Степанову. Напомним, утром в пятницу, 14 апреля, пресс-служба администрации города распространила заявление о том, что стела пропала со своего постамента, в связи с чем подано заявление в полицию.

Однако после дополнительной проверки выяснилось, что все стелы с именами героев Великой Отечественной войны в районе реновации демонтированы. Сейчас они на складе, после реставрации их вернут на место.