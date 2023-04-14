В Кемерове нашли потерянную стелу с именем героя Великой Отечественной войны

Все стелы в районе реновации демонтировали и увезли на реставрацию. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Администрация города опровергла собственное заявление о похищении стелы, посвященной герою Великой Отечественной войны Николаю Степанову. Напомним, утром в пятницу, 14 апреля, пресс-служба администрации города распространила заявление о том, что стела пропала со своего постамента, в связи с чем подано заявление в полицию.

Однако после дополнительной проверки выяснилось, что все стелы с именами героев Великой Отечественной войны в районе реновации демонтированы. Сейчас они на складе, после реставрации их вернут на место.