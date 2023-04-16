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НовостиОбщество16 апреля 2023 12:47

В полиции Кузбасса рассказали, как прошли пасхальные службы в регионе

Праздничные всенощные прошли в 208 православных церквях и храмах Кемеровской области
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Праздничные службы и крестные ходы в ночь с 15 на 16 апреля прошли в 208 храмах и церквях Кемеровской области.

Праздничные службы и крестные ходы в ночь с 15 на 16 апреля прошли в 208 храмах и церквях Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе правосланые отмечают Пасху. Праздничные службы и крестные ходы в ночь с 15 на 16 апреля прошли в 208 храмах и церквях Кемеровской области. Накануне праздника в регионе были предприняты дополнительные меры безопасности. Так инспекторы государственного пожарного надзора заранее проверили культовые объекты и места, задействованные в проведении праздничных мероприятий на предмет пожарной безопасности, а полицейские провели комплексные обследования на антитеррористическую безопасность.

Общественный порядок и безопасность обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. Нести службу им помогали бойцы Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.

- Кузбасские полицейские благодаря принятым мерам в пасхальную ночь не допустили нарушений общественного порядка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.