В полиции Кузбасса рассказали, как прошли пасхальные службы в регионе

Праздничные службы и крестные ходы в ночь с 15 на 16 апреля прошли в 208 храмах и церквях Кемеровской области. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе правосланые отмечают Пасху. Праздничные службы и крестные ходы в ночь с 15 на 16 апреля прошли в 208 храмах и церквях Кемеровской области. Накануне праздника в регионе были предприняты дополнительные меры безопасности. Так инспекторы государственного пожарного надзора заранее проверили культовые объекты и места, задействованные в проведении праздничных мероприятий на предмет пожарной безопасности, а полицейские провели комплексные обследования на антитеррористическую безопасность.

Общественный порядок и безопасность обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. Нести службу им помогали бойцы Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.

- Кузбасские полицейские благодаря принятым мерам в пасхальную ночь не допустили нарушений общественного порядка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.