Жительница Кемерова украла у умершей подруги более двух миллионов рублей

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове будут судить женщину, которая воспользовалась смертью знакомой пенсионерки и переоформила ее квартиру на себя. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

59-летняя горожанка дружила с пожилой женщиной и даже имела ключи от ее квартиры. Когда кемеровчанка пришла в очередной раз навестить приятельницу, то обнаружила ее мертвой. Женщина никому не сообщила о смерти пожилой подруги, решив забрать ее деньги и квартиру. Вместе со своей 79-летней матерью, внешне похожей на умершую, кемеровчанка пришла в банк. Там, воспользовавшись документами скончавшейся пенсионерки, они обналичили более 150 000 рублей. После этого фигурантка уголовного дела попросила свою мать поставить подпись в договоре дарения квартиры. С помощью этого документа женщина переоформила право собственности на свое имя, а затем продала квартиру почти за 2,5 млн рублей.

О незаконных действиях кемеровчанки стало известно полиции. На женщину завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас дело передано в суд.