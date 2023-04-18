«Толль гнет ель» приедет на рок-сессию «Май Метал» на Салаирских плесах в Кузбасс

27 мая Кузбасс станет рок-столицей России: Гурьевский округ примет рок-сессию «Май Метал», в которой будут участвовать легенды отечественной фолк-андеграунд сцены. Долгое время организаторы держали втайне имена хэдлайнеров, но сегодня раскрыли одно из них. В Кузбассе приедет фолк рок группа «Толль гнет ель»!

Фолк-рок группа «Тролль гнет ель» - один из участников рок-сессии «Май Метал»!

«Тролль гнет ель» — это самый неординарный и ни на кого не похожий независимый рок-коллектив. Питерская группа сочетает бесшабашность и энергетику с красотой аранжировок и точностью исполнения. Коллектив постоянно дает залу яркие эмоции, не позволяя заскучать ни на секунду. В этом музыкантам помогают концертные костюмы – участники группы перевоплощаться в яркие неповторимые сказочные образы, воплощая в жизнь фантастические истории.

Имена остальных участников «Май Метал» пока держатся в секрете. За новостями предстоящей майской рок-сессии следите на страницах проекта в социальных сетях: в телеграм-канале и «ВКонтакте».

Напомним, что рок-сессия пройдет 27 мая в 19:00 в центре отдыха «Салаирские плесы». Вход свободный. Концерт продлится около пяти часов.