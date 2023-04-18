Патриотические песни кузбассовцев стали доступны в соцсети

Патриотические песни кузбассовце стали доступны в соцсетях

Жители региона проследят за участниками фестиваля «ПесниZаРодину» на странице «ВКонтакте»

Организаторы кузбасского фестиваля - конкурса патриотической песни «#ПесниZаРодину», рассказали, что жители региона могут следить за выступлениями участников, не выходя из дома. Вокальные произведения, а также лучшие клипы на них, уже сейчас доступны на официальной странице конкурса «ВКонтакте».

Наиболее популярными номинациям фестиваля стали: - «Самое дружное и выразительное исполнение», «Лучший номер трудового коллектива», «Лучшая военно-патриотическая песня», «Лучшая песня о Кузбассе» и «Лучшая авторская песня».

- До 31 мая все территории завершат конкурсные прослушивания. С 1 июня и до конца июля на главных площадях и в культурно-досуговых учреждениях городов и сельских территорий региона состоится серия гала-концертов, где жюри отберет лучших исполнителей муниципального этапа. Заключительный гала-концерт с участием финалистов регионального этапа пройдет в сентябре, - напомнили в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.