В Кузбассе будут судить женщину, убившую соперницу

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Киселевске перед судом предстанет 43-летняя жительница, убившая женщину из ревности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года в квартире у бывшего сожителя горожанки. Обвиняемая приревновала мужчину к другой женщине. В ходе ссоры она схватила нож и ударила им соперницу в грудную клетку. После этого она вызывала скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения.