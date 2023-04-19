Скоро в Кузбассе не останется ни одного ветхого дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свыше двух тысяч кузбасских семей из ветхих домов переселят в 2024 году. Сергей Цивилев поручил ускорить переселение жителей региона с подработанных территорий региона.

- Скорейшее переселение людей с территорий ликвидированных угольных предприятий заметно улучшит качество жизни наших граждан. И дополнительный стимул к развитию строительной отрасли у Кузбасса появится. У людей должны появиться нормальные условия жизни. И чем раньше, тем лучше, - сообщил глава региона.

Завершить программу переселения с подработанных территорий в регионе планировалось в 2026 году, но по поручению губернатора это должно произойти гораздо раньше.

Напомним, Сергей Цивилев при поддержке Минэнерго России добился на федеральном уровне существенного увеличения финансирования на переселение граждан с подработанных территорий, которое в 2018 году составляло всего 557 миллионов рублей в год. Сегодня на эти цели ежегодно выделяется более трех миллиардов рублей.