Женсоветы Кузбасса и Горловки договорились о сотрудничестве

В четверг, 20 марта, кузбасские и горловские женсоветы дороговорились о сотрудничестве. Встреча прошла в режиме видео связи. Женщины двух братских регионов обменялись опытом, и наметили совместные мероприятия. В частности по оказанию помощи участникам СВО.

- Помощь участникам спецоперации и их семьям - это сегодня для Союза одно из главных направлений деятельности. Только в рамках акции «Тепло женских рук» кузбасские женщины связали и приобрели около 20 тысяч пар носков для бойцов. Шерсть для вязания теплых вещей, узнав про нашу акцию из соцсетей, прислали коллеги из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и других городов России, - отметила председатель Союза женщин Кузбасса Ирина Крым.

Она также рассказала горловчанкам о благотворительном проекте «Помоги собраться в школу», которому в этом году исполняется 30 лет.

- В прошлом году в рамках акции был проведён благотворительный марафон «Соберем детей Горловки в школу», во время, которого на призыв женсовета откликнулись неравнодушные кузбассовцы и собрали свыше 2,5 тонн канцтоваров и одежды для школьников донбасского города, - добавила Ирина Крым.

Председатель Совета женщин города Горловка Адия Кудрякова рассказала кузбасским коллегам, что организация действует всего три месяца, но в нее входят уже свыше двух тысяч самых достойных женщин города.

- Но в это короткое время мы уже провели 30 социально важных мероприятий. В том числе по оказанию помощи участникам СВО, раненым бойцам, а также семьям военных и погибших. Не оставляем без внимания и наших ветеранов Великой Отечественной войны, - сообщила Адия Кудрякова.

Она также отметила, что связь между женщинами двух российских регионов поможет реализовывать совместные социальные, культурные и общественные идеи.