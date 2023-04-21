Дети кузбасских участников спецоперации отдохнут в летних лагерях бесплатно

В Этом году в летних лагерях отдохнут 120 тысяч ребят. Путевки для детей участников СВО будут бесплатными.

Свыше 120 тысяч кузбасских детей в этом году отдохнут в 760 региональных лагерях и здравницах. Кроме того, в живописных местах Кемеровской области откроется не менее 40 палаточных лагерей.

Губернатор Сергей Цивилев заявил, что особое внимание в летней оздоровительной кампании власти региона уделят детям участников специальной военной операции на Украине.

- Дети наши бойцов, защищающих мир от нацизма, получат путевки в лагеря и другие летние оздоровительные учреждения бесплатно, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Особое внимание, по словам губернатора региона, Правительство Кузбасса уделит комплексной безопасности, подготовке загородных лагерей и специалистов, обеспечению качественного питания, медицинского обслуживания детей, а также организации познавательных мероприятий для них.

Школьников младших классов в лагерях ждет программа «Содружество орлят России», а также профильные смены и мероприятия Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Для воспитанников спортивных школ подготовлены восстановительные и тренировочные мероприятия. Кроме того, порядка тысячи летних оздоровительных спортивных площадок откроется в городах и районах региона Кузбасса.

- Нынешнее лето в регионе будет не только беззаботным, но и умным. В июне - августе ребята станут участниками 820 слетов, экскурсий, туристических походов, добавили в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.