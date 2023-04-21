В Кемерове парень с девушкой избили прохожего

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове два 16-летних подростка пойдут под суд за разбой. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Юноша с девушкой ночью напали в Центральном районе на парня, с которым познакомились накануне. Подростки били его руками и ногами, а также стеклянной бутылкой, отчего тот упал и потерял сознание. После этого фигуранты забрали у пострадавшего деньги и ценные вещи на общую сумму 220 тысяч рублей и убежали.

Лежащего в бессознательном состоянии парня обнаружили прохожие и вызвали скорую. Судебно-медицинская экспертиза показала, что молодому человек причинен средний тяжести вред здоровью, в том числе в результате обморожения.

Нападавших подростков задержали и завели на них уголовное дело. Юноша с девушкой вернули пострадавшему парню деньги и компенсировали моральный вред в размере 140 тысяч рублей.

Сейчас материалы дела переданы в суд.