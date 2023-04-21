Сергей Цивилев предложил расширить в Кузбассе производственный туризм

Промышленный туризм в Кузбассе становится все более интересным.

В Кузбассе планируют расширить производственный туризм. В 2025 году регион планирует организовать экскурсии на предприятиях тяжелой и легкой промышленности для 50 тысяч туристов из разных регионов России.

- Привлечение туристов на наши уникальные металлургические, угледобывающие и химические предприятия, уверен, даст положительный эффект и для туриндустрии, и для промышленников Кузбасса, и в конечном счете - для страны в целом. Ведь в этом не только познавательный эффект но и большой профориентационный, особенно для молодежи. Промышленный туризм, к тому же, внесет большую лепту в формирование имиджа Кузбасса как всесторонне развивающегося региона, – подчеркнул Сергей Цивилев.

- В регионе уже разработано специальное соглашение между предприятиями и туроператорами. В документе подробно оговорены график посещения, сроки подачи заявок и количественный состав туристской группы. Первым таким опытом взаимодействия стало формирование национального туристского маршрута «Кузбасс в сердце», где один из дней полностью посвящен промышленности. Туристы осматривают Музей индустриальной истории «Красная горка», монумент «Память шахтерам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, посещают разрез и пробуют шахтерскую кухню, - рассказали в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.