В Кемерове в 2023 году установят три новых светофора

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установят три новых светофора. Об этом во время брифинга 21 апреля рассказал заместитель мэра Кемерова, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.

Как пояснил замградоначальника, новые объекты поставят на перекрестках улиц Красноармейская и Черняховского, 1-я линия и Радищева, Белозерная и Масальская.

По словам Дмитрия Березовского, новые светофоры устанавливаются там, где часто происходят дорожные аварии.