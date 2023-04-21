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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:55

В Кемерове в 2023 году установят три новых светофора

Об этом рассказал начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Кемерова
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установят три новых светофора. Об этом во время брифинга 21 апреля рассказал заместитель мэра Кемерова, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.

Как пояснил замградоначальника, новые объекты поставят на перекрестках улиц Красноармейская и Черняховского, 1-я линия и Радищева, Белозерная и Масальская.

По словам Дмитрия Березовского, новые светофоры устанавливаются там, где часто происходят дорожные аварии.