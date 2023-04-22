Студентка из Кемерова лишилась 750 000 рублей, чтобы ее деньги не перевели за границу

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К кемеровским полицейским обратилась 20-летняя студентка одного из местных вузов, которая рассказала, что у нее были похищены 750 000 рублей.

Выяснилось, что якобы правоохранитель позвонил девушке и заявил, что с ее счета за границу мошенники переводят деньги и если она откажется помогать в разоблачении аферистов, то может попасть под уголовное преследование.

Так, студентка должна была взять кредит на максимально одобренную сумму и перевести, что неудивительно, на «безопасный» счет. Жертву также убедили, что после закрытия счета все деньги обязательно вернутся в банк.

Девушка выполнила все по инструкции, а когда попыталась связаться с собеседником, на том конце провода не было даже гудков - абонент оказался недоступен. Так она поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась к стражам порядка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы, сообщили в МВД по Кузбассу.