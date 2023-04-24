В Кемерове назначен прокурор Ленинского района

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Кемерове прокурором Ленинского района назначен старший советник юстиции Олег Беспалов. Соответствующий приказ предписал генеральный прокурор РФ 20 апреля.

Общий стаж работы Олега Беспалова в органах прокуратуры составляет 21 год. Начинал службу в 2002 году с должности следователя прокуратуры Яйского района Кемеровской области. С 2021 года работал на посту заместителя прокурора г. Кемерово.

За время службы неоднократно поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Кемеровской области.