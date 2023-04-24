В Кемерове временно запретят парковку у городских кладбищ

Фото: администрация г. Кемерово.

25 апреля, в Радоницу, в Кемерове будут запрещены въезд и парковка у городских кладбищ. Об этом предупредили в горосдкой администрации.

За порядком на дорогах будут следить экипажи ГИБДД.

Кроме того, светофоры на двух перекрестках (шоссе Егорова - улица Инициативная и улица Базовая - улица Баумана) при необходимости будут находиться в режиме ручного управления.

В мэрии пояснили, что эти меры предпринимаются для того, чтобы было меньше заторов на подъездах к кладбищам, которые ежегодно возникают из-за большого количества автомобилей.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.